2 senedir boştu! Biden adayını açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, yaklaşık 2 yıldır boş olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) büyükelçiliğine, şu anda ABD'nin Suudi Arabistan Maslahatgüzarı olarak görev yapan Martina Anna Tkadlec Strong'u aday gösterdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden bazı kamu görevlerine yönelik adaylarını açıkladı.

Biden, göreve geldiği 21 Ocak 2021'den bu yana boş olan BAE Büyükelçiliği koltuğuna Strong'u aday gösterdi.

Son olarak ABD'nin Riyad Maslahatgüzarı olarak görev yapan Strong, daha önce Sofya, Bağdat, Varşova, Irak, Prag gibi ülkelerdeki ABD misyonlarında görev almıştı.

Diğer yandan Biden, Karadağ Büyükelçiliği için de B. Bix Aliu'yu aday gösterdi.

Biden'ın adaylarının büyükelçi olarak atanmaları için Senatonun onayı gerekiyor.