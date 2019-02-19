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2 Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus Donanmasına ait "Ceasar Kunikov" ile 151 borda numaralı "Azov" isimli savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

19 Şubat 2019 Salı 16:43
2 Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Ege Denizi yönünden Boğaz'a giren 158 borda numaralı "Ceasar Kunikov" ile 151 borda numaralı "Azov" isimli savaş gemileri, yaklaşık 1,5 saat sonra Çanakkale önlerine ulaştı.

Marmara Denizi'ne doğru ilerleyen ve sahil güvenlik unsurlarının boğaz geçişi sırasında botla refakat ettiği gemilerin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 16:43
  1. Çanakkale
  2. rus gemileri

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