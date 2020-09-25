2 No’lu Baro için resmen başvuru

“Avukatlık Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 5 binden fazla avukatın bulunduğu illerde 2 bin avukatla yeni baro kurulmasını düzenleyen hükmü kapsamında avukatlar Necati Ceylan, Niyazi Paksoy, Cavit Tatlı ve Şengül Karslı, İstanbul’da ikinci baronun kurulması için yeterli imzayı topladı. Yeni baronun kurucular kurulu üyeleri Ceylan, Paksoy, Tatlı ve Karslı 2 binin üzerinde avukatın imzası ile kuruluş dilekçesini Türkiye Barolar Birliği’ne teslim ederek, ikinci baro kurulması için başvuru yaptı. Türkiye Barolar Birliği önünde açıklama yapan Şengül Karslı, avukatların imzalarıyla tarihe not düşüldüğünü söyledi.