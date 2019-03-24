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2 Nisan geleneksel Van gecesi

Van’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101.

24 Mart 2019 Pazar 13:37
2 Nisan geleneksel Van gecesi

Van’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kapsamında bir grup gönüllü tarafından "3. Geleneksel Van Gecesi" düzenleniyor.


Bir gurup gönüllüler tarafından oluşturulan ’Mavi Fularlı’lar gurubu tarafından organize edilecek olan gecede, yöresel yemekler, çay ve kavurga ikramı ile şiir, mani, yarışma ve bol müziğin olacağı Van gecesinde sürpriz konuklar da olacak. Geceyi düzenleyenlerden Necmi Beyde, amaçlarının Van’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı nedeniyle,Vanlıları ve Van dostlarını bir araya getirecek güzel bir gece düzenlemek olduğunu belirtti.


Nuran Demirhan ise, bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceklerietkinlikle amaçlarının Van’da yaşayan ve Van’ı seven her kesimden insanları bu gece vesilesi ile bir araya getirterek Vanlılık ruhunu canlandırmak olduğunu belirtti. Daha önceki Van gecelerinden daha renkli bir gece hazırlamanın çabası içinde olduklarını ve Van’ı seven herkesin kendilerine destek olmaları gerektiğini belirten Demirkan, 5 Nisan 2019 Cuma akşamı yapılacağını ifade etti.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 13:37
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