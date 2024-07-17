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Ekonomi 2 nar suyu bin 200 lira! Fiyatı gören turist bakın ne yaptı!
Ekonomi

2 nar suyu bin 200 lira! Fiyatı gören turist bakın ne yaptı!

Yeniakit Publisher
2024-07-17 15:02:00 - 2024-07-17 15:20:32
2 nar suyu bin 200 lira! Fiyatı gören turist bakın ne yaptı!

Antalya’da bir işletmeden aldığı 2 nar suyuna bin 200 lira ödeyen turist sonra gidip işletmeyi zabıtaya şikayet etti. Olay yerine gelen zabıta ekipleri, turistin parasını iade ettirip, dondurma standını kaldırdı.

Olay, yaklaşık 1,5 ay kadar önce Konyaaltı sahilinde yaşandı. Sahilde bulunan bir işletmeden 2 bardak nar suyu alan turist, karşılığında bin 200 TL istenince parayı verdi ve esnafı şikayet etti. Bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve polis geldi. Zabıta ekipleri işletme sahiplerinden parayı iade etmesini istedi. Para, işletme yöneticisi tarafından standdaki görevliden alınarak turiste iade edildi. Turist bin 200 TL’sini sayarak teslim alırken nar suyunun gerçek fiyatı olan 200 TL’nin ödemesini yaptı. Yaşananlar üzerine işletme hakkında tutanak tutuldu, dondurma ve meyve suyu satışı yapılan stant bulunduğu yerden kaldırıldı.

Personelin ilişiği kesildi

Yaşananların görüntüsünün sosyal medyaya düşmesinin ardından olayla ilgili açıklama yapan işletme, yeni işe başlayan çalışan tarafından yapılan satışı asla tasvip etmediklerini, düzeltmenin yapılıp paranın iade edildiğini ve özür dilendiğini belirterek, satışı yapan personelin aynı gün iş yeri ile ilişiğinin kesildiği bilgisini paylaştı.

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