2 motosiklet hırsızlığına 3 tutuklama
Gaziantep'de farklı mahallelerden 2 motosiklet çalan 3 hırsız, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.08 Aralık 2018 Cumartesi 17:13
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, 2 adet motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Nizip Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Sultan ve Kıbrıs Mahalleleri'nden çalınan 2 motosikleti bulmak için araştırma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini de izleyen polis, hırsızlığı yapan şüphelilerin B.C.Y., A.Y. ve A.Ü. olduğunu belirledi. Savcılık kararıyla ev adreslerine baskın yapılan şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamaları tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları adliyede nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
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