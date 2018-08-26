2 kırmızı kart 4 gollü karşılaşma! Cenk Tosun'lu Everton...
Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton Bournemouth'a konuk oldu. Cenk Tosun'un asist yaptığı maçta Everton deplasmanda Bournemouth ile 2-2 berabere kaldı.26 Ağustos 2018 Pazar 02:32
İngiltere Premier Lig'in 3. hafta mücadelesinde Everton, deplasmanda Bournemouth ile karşı karşıya geldi. Vitality Stadı'nda oynanan ve büyük heyecana sahne olan karşılaşma, 2-2 sona erdi.
Everton, 41. dakikada Richarlison'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken, 56. dakikada Cenk Tosun'un asistinde Theo Walcott ile 66. dakikada Sigurdsson'un asistinde Keane ile 2 farkı yakaladı. 62. dakikada Smith'in atılmasıyla 10 kişi kalan Bournemouth, bir anda açıldı ve 75. dakikada penaltıdan King ile 79. dakikada Ake'nin sayılarıyla beraberliği yakaladı, maç da 2-2 sonuçlandı.
Karşılaşmada 1 asist yapan milli yıldızımız Cenk Tosun, ilk 11'de başladığı mücadelede 84. dakikada yerinie Calvert-Lewin'e bıraktı.
Bu sonucun ardından Bournemouth namağlup yenilmezliğini sürdürdü ve puanını 7 yaptı. Henüz yenilgi yüzü görmeyen Everton da 5 puana yükseldi.
Premier Lig'in 4. haftasında Bournemouth deplasmanda Chelsea ile karşılaşacakken, Everton ise evinde Huddersfield'ı konuk edecek.
YORUM YAZ