2 kırmızı kart 4 gollü karşılaşma! Cenk Tosun'lu Everton...

İngiltere Premier Lig'in 3. hafta mücadelesinde Everton, deplasmanda Bournemouth ile karşı karşıya geldi. Vitality Stadı'nda oynanan ve büyük heyecana sahne olan karşılaşma, 2-2 sona erdi.

Everton, 41. dakikada Richarlison'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken, 56. dakikada Cenk Tosun'un asistinde Theo Walcott ile 66. dakikada Sigurdsson'un asistinde Keane ile 2 farkı yakaladı. 62. dakikada Smith'in atılmasıyla 10 kişi kalan Bournemouth, bir anda açıldı ve 75. dakikada penaltıdan King ile 79. dakikada Ake'nin sayılarıyla beraberliği yakaladı, maç da 2-2 sonuçlandı.

Karşılaşmada 1 asist yapan milli yıldızımız Cenk Tosun, ilk 11'de başladığı mücadelede 84. dakikada yerinie Calvert-Lewin'e bıraktı.

Bu sonucun ardından Bournemouth namağlup yenilmezliğini sürdürdü ve puanını 7 yaptı. Henüz yenilgi yüzü görmeyen Everton da 5 puana yükseldi.

Premier Lig'in 4. haftasında Bournemouth deplasmanda Chelsea ile karşılaşacakken, Everton ise evinde Huddersfield'ı konuk edecek.