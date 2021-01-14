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Yerel 2 katlı evde korkutan yangın
Yerel

2 katlı evde korkutan yangın

Kocaeli'de 2 katlı ev alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmek için geldiği mahallede, araçlar yüzünden güçlükle ilerlemesi dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 16:30:00 -
2 katlı evde korkutan yangın

Olay, saat 14.00 sıralarında Kocaeli'nin Derince ilçesi, Deniz Mahallesi, Gonca Sokak üzerinde bulunan iki katlı evin en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 2 katlı binanın en üst katında Ramazan A.’nın yalnız yaşadığı evde sobadan sıçrayan kıvılcımlar yangına sebep oldu. Evden çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangını kendi çabalarıyla söndüremeyen Ramazan A., kendini evden dışarı attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale etmek için okul bahçesine girmeye çalışırken, sokak üzerinde park eden araçlar sebebiyle zor anlar yaşadı.

Uzun uğraşlar sonucu okul bahçesine giren ekiplerin yaptığı müdahale sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasara neden olan yangın hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.

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