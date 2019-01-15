2 kaşık yağla hamsi tava

Balık yemeyi herkes sever. Ah hazırlanması "dert" olmasa.. Yağı sıçrar, kokusu etrafı sarar. Binbir zahmet gerçi sofraya geldikten sonra unutulur. Tabii ardından bulaşık faslı başlayacaktır. Kızartma tavasını temizlemek falan..

Size fotoğraflarla yaptığımız tariften sonra hamsi tava'nın zahmetsizce yapılabildiğini farketmiş olacaksınız..

Ne gerekiyor? Elbette güzelce yıkanıp ayıklanmış yeterince hamsi..

İki kaşık sıvı yağ,

Yeterince mısır unu,

Tuz,

Ve yağlı kağıt..

Yıkanıp temizlenmiş hamsileri iyice süzün. Yetmedi, kağıt havlu üzerine koyup bir güzel kurulanmalarını sağlayın.

Sonra bir tepsiye mısır ununu dökün. Hamsileri de bu unda iyice unlayın.

Yağlı kağıdı serin üzerine bir kaşık sıvı yağ gezdirip yayın. Tavanızın boyutlarına göre unladığınız hamsileri yağlı kağıt üzerine daire biçiminde sıralayın.

Üzerlerine son bir defa bir kaşık sıvı yağ gezdirin.

Ardından yağlı kağıdı kapatın. O haliyle tavanızda ocağa koyun kızartın. Bu arada kağıt üzerinden buharının çıkması için küçük bir delik açmayı ihmal etmeyin.

Bir yüz kızardıktan sonra, bir kapak yardımıyla tersini çevirip kızartın. Yine üzerinde küçük bir delik açıp buharın çıkmasını sağlamayı unutmayın.

Kızarma işlemi bitti..

Tavanız hemen hemen hiç yağlanmadı.

Yağlı kağıttan çıkardığınız hamsileri sofranıza getirdiniz, kağıdı da çöpe attınız, bitti!

Afiyet olsun..