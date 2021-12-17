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Aktüel 2 kadını öldürüp intihara teşebbüs etti
Aktüel

2 kadını öldürüp intihara teşebbüs etti

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir kişi, 2 kadını silahla öldürüp intihar girişiminde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 23:12:00 -
2 kadını öldürüp intihara teşebbüs etti

Mardin-Artuklu'da bir kişi, 2 kadını silahla öldürüp intihar girişiminde bulundu.

Seyfettin D. (29), Kadriye B. ve kızı Cemile B. ile Yalım Mahallesi'ndeki bir apartmanda henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

İddiaya göre, tartışmanın büyümesi üzerine Seyfettin D, silahıyla önce Kadriye B. ile kızı Cemile B.'ye ardından kendi başına ateş ederek intihar teşebbüsünde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Kadriye B. ile kızı Cemile B'nin öldüğünü, Seyfettin D'nin yaralandığını belirledi.

Mardin Devlet Hastanesine kaldırılan Seyfettin D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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