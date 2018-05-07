2. el yetkililere emanet

İkinci el otomobil piyasasında ekonomik koşulların yanı sıra satıcı firmaların güvenilirliği de belirleyici rol oynuyor. Bu çerçevede yayınlanan yeni yönetmelikle sektörde faaliyet gösteren firmalara yetki belgesi alma zorunluluğu getirildi. Belge, 13 Mayıs itibari ile ticaret il müdürlüklerinden alınabilecek.

MÜŞTERİLER MAĞDUR OLUYOR

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç, “Kilometreleriyle oynanmış, hasarlı taşıtları alanlar bilmeden mağdur oluyor. Yönetmelikle bunun önüne geçilecek, sektörde güven ortamı tesis edilecek” dedi.

YETKİLİ KURUM MASFED

Erkoç, MASFED’in Mesleki Yeterlilik Merkezi sınav ve belgelendirme hizmeti vermek üzere yetkilendirilmiş tek kurum olduğunu vurguladı. Erkoç, “Sınavlarımıza ülke genelinde başlamış bulunuyoruz. Ankara, İstanbul, Eskişehir ve Çorum’da yapılan sınavlar diğer illerde de devam ediyor. Talep yoğun. Yetki belgesi ve sınavlar ile sektörün kalifiye eleman sorunu aşılacak” ifadelerini kullandı.

İKİ HANELİ BÜYÜME DEVAM EDECEK

Anadolu Grubu bünyesinde bulunan ikinciyeni.com’un Genel Müdürü Özgür Maraş da ‘Yetki belgesi’ ile ilgili yönetmeliğin sektörün yararına olacağını ifade etti. Maraş, şu görüşleri paylaştı: “Satıcı firmalara duyulan güven, sektörü ileriye taşıyacak. İkinciyeni.com gibi yönetmeliğin gereklerini yerine getiren firmaların sayısı da artacak. Böylece rekabet güçlenecek, sektör büyüyecek. Buna uyumlu olarak ekspertiz ve ikinci el garanti sigorta hizmeti sunan firmaların adedi artacak.”

MERDİVEN ALTINA DİKKAT

Otoshops Genel Müdürü Tuğrul Denizaşan ise yeni yönetmeliğin kurallarına uyan galerilerin ayakta kalabileceğine temas ederek, “Diğerleri ise şartlara uymak durumunda kalacak. Burada önemli olan galeri sayısı değil, tüketicinin haklarının korunması ve devletin vergi kaçağını önlenmesidir” ifadelerini kullandı. Denizaşan, yeni yönetmeliğin merdiven altı satışları ortadan kaldıracağını sözlerine ekledi.