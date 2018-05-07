Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

2. el yetkililere emanet

İkinci el otomobil satıcıları için getirilen ‘Yetki belgesi’ zorunluluğu 13 Mayıs’ta başlayacak. MASFED Başkanı Erkoç, sınav yapma ve belge vermeye yetkili tek kurum olduklarını söyledi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:01
2. el yetkililere emanet

İkinci el otomobil piyasasında ekonomik koşulların yanı sıra satıcı firmaların güvenilirliği de belirleyici rol oynuyor. Bu çerçevede yayınlanan yeni yönetmelikle sektörde faaliyet gösteren firmalara yetki belgesi alma zorunluluğu getirildi. Belge, 13 Mayıs itibari ile ticaret il müdürlüklerinden alınabilecek.

MÜŞTERİLER MAĞDUR OLUYOR

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç, “Kilometreleriyle oynanmış, hasarlı taşıtları alanlar bilmeden mağdur oluyor. Yönetmelikle bunun önüne geçilecek, sektörde güven ortamı tesis edilecek” dedi.

YETKİLİ KURUM MASFED

Erkoç, MASFED’in Mesleki Yeterlilik Merkezi sınav ve belgelendirme hizmeti vermek üzere yetkilendirilmiş tek kurum olduğunu vurguladı. Erkoç, “Sınavlarımıza ülke genelinde başlamış bulunuyoruz. Ankara, İstanbul, Eskişehir ve Çorum’da yapılan sınavlar diğer illerde de devam ediyor. Talep yoğun. Yetki belgesi ve sınavlar ile sektörün kalifiye eleman sorunu aşılacak” ifadelerini kullandı.

İKİ HANELİ BÜYÜME DEVAM EDECEK

Anadolu Grubu bünyesinde bulunan ikinciyeni.com’un Genel Müdürü Özgür Maraş da ‘Yetki belgesi’ ile ilgili yönetmeliğin sektörün yararına olacağını ifade etti. Maraş, şu görüşleri paylaştı: “Satıcı firmalara duyulan güven, sektörü ileriye taşıyacak. İkinciyeni.com gibi yönetmeliğin gereklerini yerine getiren firmaların sayısı da artacak. Böylece rekabet güçlenecek, sektör büyüyecek. Buna uyumlu olarak ekspertiz ve ikinci el garanti sigorta hizmeti sunan firmaların adedi artacak.

MERDİVEN ALTINA DİKKAT

Otoshops Genel Müdürü Tuğrul Denizaşan ise yeni yönetmeliğin kurallarına uyan galerilerin ayakta kalabileceğine temas ederek, “Diğerleri ise şartlara uymak durumunda kalacak. Burada önemli olan galeri sayısı değil, tüketicinin haklarının korunması ve devletin vergi kaçağını önlenmesidir” ifadelerini kullandı. Denizaşan, yeni yönetmeliğin merdiven altı satışları ortadan kaldıracağını sözlerine ekledi.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:01
  1. İstanbul
  2. Eskişehir
  3. Çorum
  4. Ankara
  5. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç
  6. MASFED
  7. Anadolu Grubu
  8. ikinciyeni.com
  9. Otoshops Genel Müdürü Tuğrul Denizaşan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Teknoloji devi halka açılıyor
    1. Teknoloji devi halka açılıyor
    2. Yarasaların "kış uykusu" bitti,..
    3. Pitbulllu CHP'li fuhuş çetesinde!
    4. Kulüp yöneticisi açıkladı: Yıldız..
    5. Para dolu çantayı bankta unutmuştu!..
    6. Ekmeleddin İhsanoğlu başvuru yapmadı!
    7. ‘Çekici’ portföyü genişliyor
    8. Umut senetli satışlarda
    9. Merkez Bankası'ndan dolara müdahale
    10. CEO, 11 Mayıs’ta açıklanıyor
    11. Saadet Partili amcadan..
    12. Bozdağ'dan İslam düşmanlarına sert..
    13. 11 Eylül işkencecisi senatodan onay..
    14. 2. el yetkililere emanet
    15. Bakanlık açıkladı: Üst düzey terörist..
    16. Türkiye’nin kirazı Çin piyasası için..
    17. Türk gemisine çarpan kaptan görevden..
    18. Meteoroloji'den İstanbul için 'sel'..
    19. ÇAYKUR uyardı: Çayı belirli fiyatın..
    20. Kayseri'de piyasaya sahte para süren 3..
    Kuveyt Türk
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu
    Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu
    Dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye de satın aldı
    Dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye de satın aldı
    Fatih Altaylı'dan şaşırtan öneri: Acilen psikoloğa git
    Fatih Altaylı'dan şaşırtan öneri: Acilen psikoloğa git

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Muharrem İnce açık açık tehdit etti!
    Muharrem İnce açık açık tehdit etti!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim manifestosunu açıkladı: Ahdim olsun ki...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim manifestosunu açıkladı: Ahdim olsun ki...