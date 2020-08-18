2. el otomobil fiyatları ne zaman düşecek? Uzman isim tarih verdi
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs tüm dünyada otomobil üretimini sekteye uğrattı. Bu duraklamada sıfır otomobil üretilmeyince 2. El araca rağbet çoğaldı. Bu da fiyatların gereğinden fazla artmasına neden oldu. Uzman isim Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, fiyatların ne zaman düşeceğinin tarihini açıkladı.
Koronavirüs nedeniyle üretimi durdurulan sıfır araçlar piyasada bulunamadığından 2. El araç fiyatlarını yükseltti. MASFED Başkanı Aydın Erkoç, sıfır araçların üretiminin başlamasıyla 2. El araçların fiyatlarının düşeceği zamanı açıkladı.
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, yaptığı açıklamada, sıfır araç üretiminin Haziran ayının sonunda başlandığını belirterek, siparişlerin alınıp araçların Türkiye’ye gönderilmesi 3 ayı bulduğunu söyledi. 2. El araba fiyatları ile ilgili temenni ve beklentilerini dile getiren Erkoç, “Olağanüstü bir durum olmaması halinde sıfır araçların Kasım ayında Türkiye'de ve bayilerin elinde çoğalacağını” belirtti. Sıfır araçlar normal seyrine döndüğü zaman 2. El araç fiyatları da normal seyrine döneceğini bildirdi.