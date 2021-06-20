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Sağlık 2. doz aşı randevusu alamıyorum?
Sağlık

2. doz aşı randevusu alamıyorum?

2. doz randevusu ne zaman alınır? Türkiye’de şimdiye kadar 42 milyon doza yakın aşı yapıldı. Son bir haftada ise 7 milyonu aşkın kişi aşı oldu. İlk doz aşılarını olanlar 2.doz için ne zaman randevu oluşturmaları gerektiğini araştırıyor. Peki, 2.doz aşı randevusu ne zaman alınır? Kaç gün sonra 2.doz aşı randevusu alınır?

Yeniakit Publisher
2021-06-20 23:06:00 -
2. doz aşı randevusu alamıyorum?

Koronavirüs salgınının noktalanması için toplumun büyük bölümünün aşılanması gerekiyor. Ülkemizde son dönemde aşılanma hızı bir hayli arttı. Son 7 günde 7 milyonu aşkın kişi aşı oldu. İlk doz aşısını olanlar ise 2. doz aşı randevularını ne zaman alabileceklerini araştırmaya başladı. Peki, 2.doz aşılar ne zaman yapılacak?

2. doz aşı randevusu alamıyorum?

Sinovac aşıları 28 gün aralıklarla yapılıyor. Biontech aşısı ise 4 ila 8 hafta aralıklarla yapılıyor. İlk doz aşı olan kişilere aşı bilgilendirme kartı veriliyor. Bu kartlarda ise ikinci doz aşı randevularınızı hangi tarihler arasında oluşturmanız gerektiği yazıyor. İlk dozu olanlar vakit kaybetmeden 2.doz için randevu almak istiyor. Kimi MHRS üzerinden hızla randevusunu alırken kimi hata koduyla karşı karşıya kalıyor. Pek çok kişi 2. Doz randevusu almak istediğinde, “RND4010! Aradığınız klinikte alınabilir uygun randevu bulunmamaktadır. Randevu aradığınız klinik için kriterlerinizi değiştirerek farklı hastane ya da semt polikliniklerinden tekrar arama yapabilirsiniz” koduyla karşılaşıyor.

Bu konuda Sağlık Bakanlığı yetkililerine ulaşıldığında MHRS’nin 15 gün sonraya randevu verdiğini bu sebeple aşı tarihi yaklaştığında randevu aratmasının doğru olacağını belirtiyor. 2.doz aşınıza bir haftadan kısa bir süre kaldıysa o zaman ALO 184’ü arayarak destek alabilirsiniz.

MHRS AŞI RANDEVU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

E devlet'ten aşı randevusu nasıl alınır? E devlet aşı randevu ekranı
E devlet'ten aşı randevusu nasıl alınır? E devlet aşı randevu ekranı

Sağlık

E devlet'ten aşı randevusu nasıl alınır? E devlet aşı randevu ekranı

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