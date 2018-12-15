2 diş yersem tansiyonum düşer mi?



Antioksidandır. Damar sertliğini engelleyecek özelliklere sahiptir. Fakat yapılan çalışmalara göre böyle bir etkisi olmasına rağmen “tansiyonum yükseldi bir sarımsak hapı atıyım”, “sarımsak yiyeyim de tansiyonum düşsün” tarzındaki yakşalımların çok doğru olmadığı ortaya çıkmıştır.

Fakat uzun süreli kullanımda damar sertliğini engelleyici ve diğer bazı antioksidan etkileri vücuda karşı etkili bir besin türü olduğu bilinmektedir. Bunların dışında kuru yemişler içinde omega3 olan besin türleri olabilir. Mesela bunlarda yine aynı şekilde damar sertliğini olumlu yönde etkilediği, engellediği bilinmektedir. Fakat direkt olarak şu besini yersiniz, tansiyonunuz düşer tarzında ilaç gibi kullanılması yanlıştır.

Sarımsak şıpın işi fayda sağlamaz. Sabırla, aşırıya kaçmadan yararlanılmalı.

Eğer yendikten sonra rahatsız edici bir koku oluşturmasaydı, kuşkusuz çok daha yaygın biçimde tüketilirdi sarımsak. Ama onun değerli gücünden yararlanabilmek için çok miktarda yemek gerekmez. Beklenen etki, gün boyunca 3-4 diş sarımsak yenerek sağlanabilir. Ayrıca koku problemi olmayan sarımsak tabletleri ve tentürü de aynı işi rahatlıkla görebilir. Önemli olan, aşırıya kaçmamak şartıyla kullanımdaki sürekliliktir. Kronik bronşit, sindirim problemleri, romatizma, kas ve organ ağrıları ve yüksek tansiyon öncelikli kullanım alanlarıdır. Ama erken yaşlanmaya karşı uygulanan bir tentür kürü de çok olumlu sonuçlar veriyor. En azından 5-6 ay sürecek olan bu kür sırasında, sabah ve öğlen saatlerinde 10-15 damla D6 inceltisi tentürü, yarım yemek kaşığı ılık suya eklenerek alınır. Böylece kişi ileri yaşlara kadar sağlıklı ve hareketli kalabilir.

Et yemeyi seven, fazla kilolu, gaz şişkinliği çeken yaşlı kişileri hızlı çöküntülerden korumak için de, uzunca bir süre, sabah ve öğlen saatlerinde 10-15 damla D3 inceltisi tentürünü yarım yemek kaşığı ılık suya ekleyerek kullanmaları önerilir.



Uzmanların tespitlerine göre, sarımsağın insan sağlığı açısından en önemli faydaları şöyle: Ölümlere sebep olan atardamar kireçlenmesine iyi geliyor. Yara ve çıbanları iyileştiriyor. Krampları yok ediyor. Akciğeri, karaciğeri, safra kesesini ve kalbi kuvvetlendiriyor. Bağırsak kurtlarını ve diğer parazitleri öldürüyor. Mide ve bağırsakları dezenfekte ediyor. Zararlı bakterileri yok ediyor. İştahı açıyor. Nezleyi yok ediyor. Nefes borusu rahatsızlıklarına, bronşite çok iyi geliyor. Veremlilere sarımsak yemeleri tavsiye ediliyor.