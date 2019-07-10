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2 bin yıllık ‘Amasya misket elması’na özel gen bahçesi

Meşhur ‘misket elması’nın 2 bin yıldır yetiştirildiğinin arkeolojik kazılarla belgelendiği Amasya’da coğrafi işaret tescili de yapılan bu ürün için özel gen bahçesi hazırlandı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:19
2 bin yıllık ‘Amasya misket elması’na özel gen bahçesi

Meşhur ‘misket elması’nın 2 bin yıldır yetiştirildiğinin arkeolojik kazılarla belgelendiği Amasya’da coğrafi işaret tescili de yapılan bu ürün için özel gen bahçesi hazırlandı.


Vali Dr. Osman Varol’un talimatları ile Amasya Valiliği’nin himayesinde uygulanan ‘Tarım Şehr-i Amasya’ başlıklı Tarım ve Kırsal Kalkınma Eylem Planı kapsamında Gökhöyük Tarım İşletmesi’ndeki yaklaşık 15 dönümlük alanda ‘Amasya Misket Elması Gen Bahçesi Uygulama Alanı’ oluşturuldu.


Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Varol, alana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından eylül ayından itibaren orijinal Amasya misket elması fidanlarının dikiminin yapılacağını belirtti.


’En orijinal misket elmasından örnek bir bahçe’ oluşturmak istediklerini vurgulayan Vali Varol, “Bu bahçede hem yeni üretimler yapmak hem de çiftçilerimize bir takım uygulamaların verimi nasıl etkileyeceğiyle ilgili örnek uygulamalar göstermeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.


Vali Varol’un incelemelerine, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, İl Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Şeker, Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürü Hüseyin Yılmaz ile protokol üyeleri de katıldı.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:19
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