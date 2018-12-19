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2 bin litre sahte içkiyle yakalanan ayyaş kendini böyle savundu: İçiyordum

Aksaray'da gelen istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri bir eve düzenledikleri operasyonda 2 bin litre sahte içki ele geçirdi. Adliyeye sevk edilen şüpheli, gazetecilerin içkileri ne yaptığı sorusuna, "İçkileri içiyordum. Sana da vereyim mi gel" diye cevap verdi.

19 Aralık 2018 Çarşamba 17:03
2 bin litre sahte içkiyle yakalanan ayyaş kendini böyle savundu: İçiyordum

Aksaray’da yılbaşı öncesi kaçak olarak imal edilen 2 bin litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili adliyeye sevk edilen şüpheli, gazetecilerin içkileri ne yaptığı sorusuna, "İçkileri içiyordum" diye cevap verdi.

4 şüpheli suçüstü yakalandı

Olay, Aksaray’ın merkeze bağlı Çağlayan köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çağlayan köyünde Bülent A. (33), Mustafa A. (43), Resul A. (44), Salman D. (52) isimli şüphelilerin sahte içki üretimi yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine jandarma ekipleri harekete geçerek evi ve şahısları takibe aldı. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Köydeki evde yapılan operasyonda 4 şüpheli de suçüstü yakalanırken, evde yapılan aramalarda 2 bin litre sahte içki ele geçirildi.

"Sana da vereyim mi?"

Olayın ardından sorgulanmak üzere jandarmaya götürülen şüphelilerden 3’ü serbest kalırken, içkilerinin ele geçirildiği evin sahibi Bülent A. adliyeye sevk edildi. Şüpheli, adliyeye sevk sırasında gazetecilerin, “İçkileri ne yapıyordunuz?” sorusuna, “Kaçak içkileri içiyordum. Sana da vereyim mi gel" diyerek cevap verdi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 17:03
  1. Aksaray
  2. sahte içki
  3. İl Jandarma Komutanlığı
  4. jandarma ekipleri
  5. sahte içki üretimi

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