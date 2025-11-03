‘2 bin kişi öldürdüm daha da öldüreceğim’

Kendini “Ebu Lulu” olarak tanıtan El Fatih Abdullah İdris, bir yayınında “2 bin kişiyi öldürdüm, daha da öldüreceğim!” diyerek dünyaya meydan okudu.

FAŞİR’İN KASABI

Sudan’da Hızlı Destek Kuvvetleri’nin (HDK) El-Faşir kentini kuşatmasının ardından yaşanan korkunç katliamlar, ülkeyi kan gölüne çevirdi.

Sudan Sosyal Refah İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Selima İshak, “HDK, Faşir’e girdikten sonra sadece 2 günde 300 kadını öldürdü” dedi.

Bu vahşetin arkasındaki isimlerden birinin, “El-Faşir Kasabı” olarak tanınan Ebu Lulu olduğu ortaya çıktı.

KILIÇLA GEZEN KATİL

Sosyal medyada elinde kılıçla dolaşarak sivillerin infazını yayınlayan Lulu, adeta kanla beslenen bir canavar gibi davranıyor.

Kendi ses kayıtlarında hiçbir gruba bağlı olmadığını, devlete karşı kurduğu özel bir ölüm timinin başında olduğunu söylüyor.

DÜNYA SUSUYOR!

Binlerce masumun kanına giren Lulu’nun “kahraman” gibi dolaşmasına sessiz kalan Batı, Sudan’daki vahşete yine üç maymunu oynuyor.

Kadınların, çocukların ve yaşlıların hedef alındığı bu katliamlar, modern dünyanın ikiyüzlülüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.