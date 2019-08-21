2 ABD askeri daha öldürüldü! Afganistan'da NATO bünyesinde görev yapan 2 ABD askerinin öldüğü bildirildi.

Afganistan'daki NATO birliklerinden yapılan açıklamada, ülkede 2 ABD askerinin öldüğü belirtildi. Kimlikleri açıklanmayan askerlerin, ülkenin neresinde ve ne zaman öldüğüne dair de herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

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