1.Lig’de şok ayrılık! Ligin bitimine 1 hafta kala gönderildi
Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktör Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı. Yeşil Kırmızılılar ikili averajla ikinci sıraya yükselmişti.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktör Mesut Bakkal ile yolların ayrıldığı duyuruldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "A Takım Teknik Direktörümüz Mesut Bakkal ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Mesut Bakkal ve ekibine kulübümüze sağladıkları katkılar için teşekkür eder, kendilerine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
