1991-1995 arasında, CHP+İP bu değişikliği niye yapmadı?

Altılı masa gerçekleştirdiği son toplantısının ardından Anayasa taslağını kamuoyuna açıkladı. Aylardır yapılan toplantının sonunda açıklanan Anayasa taslağı Yeni Akit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yazısında ele alındı. Karahasanoğlu, takıyye yapmıyorlarsa HDP ile ittifak yapılmıyorsa, altılı masanın oy oranının yüzde 40 olduğunu eğer takıyye yapılıyorsa HDP ile gizli ittifak varsa bile altılı masanın oy oranının yüzde 47 olduğunu belirterek Anayasa değişikliği yapabilmelerine imkan olmadığını söyledi.



Altılı masanın bu stratejisinin 'Dostlar alışverişte görsün' mantığıyla yapıldığını belirten Karahasanoğlu, muhalefetin açıkladığı YÖK'ü kaldırma sözü, Hakimler ve Savcılar ile ilgili kurulu ikiye ayırma sözü ve parti kapatmanın zorlaştırılması sözünü geçmişte neden yapmadıklarını sordu. 1991-1995 arasında CHP ve İP'in SHP ve DYP isimleriyle ittifak yaptığını ifade eden Karahasanoğlu, "Boşverin anayasa taslağını.. Siz bir aday açıklayın da, nasıl paçavraya çevrileceğini bu millet seyredip izlesin.. Birbirine faşist-komünist-katil-terörist-ırkçı-şeriatçı diyenlerin nasıl bir aday etrafında, ne uğruna buluştuklarını görsün" dedi.

İşte Karahasanoğlu'nun o yazısı;

Altılı masanın kurmayları, uzun görüşmeler sonunda, Anayasa taslağını kamuoyuna açıkladılar..

Adamların takıyye yapmıyorlarsa, riyakarlık yapmıyorlarsa, gerçekten HDP ile ittifak yapmıyorlarsa (tahmini oyları % 40’da kalıyor), seçim kazanmaları kendi anketlerinde bile imkansız görünüyor..

Varsayalım takıyye yapıyorlar, riyakarlık yapıyorlar ve HDP ile ittifak halindeler.. Seçmenden bu gerçeği gizliyorlar.. HDP’nin de Millet ittifakı adayına oy vermesi için, alttan alttan çalışmaları kotarıyorlar, yeni anayasa taslağını bile, çaktırmadan bu ittifak çerçevesinde hazırladılar..

O ihtimalde de cumhurbaşkanı seçme ihtimalleri % 47’lere çıkan oy oranları ile biraz ciddiyet kazansa da, bunu bir anlığına % 50’ye de taşıdıklarını varsaysak bile..

Anayasa değişikliği yapabilmelerine imkan yok..

İyi Parti ile HDP’yi aynı anayasaya oy verdirecek kadar ilkesizleştirseler bile.. Darbecilerin mankurtu haline getirseler bile..

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