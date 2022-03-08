1987 Mart’a İstanbul’da ne oldu? İstanbul'da kar fırtınası ne zaman?

Türkiye, Sibirya’dan gelen soğuk hava dalgasına hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde yer alan verilere ve AKOM’un uyarılarına göre çarşamba gününden itibaren kar yağışı İstanbul’u ve yurdun büyük kısmını saracak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan verilere göre, 10 Mart Perşembe günü kuvvetli bir şekilde etkisini göstermeye başlayacak olan kar yağışı, 14 Mart Pazartesi’ye kadar yurtta kalacak. Soğuk hava dalgası uzun süre tüm Türkiye’yi etkileyecek. AKOM tarafından yayımlanan uyarıya göre İstanbul’da perşembe günü metrekareye 3 ila 10 kilogram kar yağışı beklenirken pazar gününe kadar yağış kuvvetini artırarak devam edecek. Pazar günü metrekareye 5 ila 12 kilogram kar bekleniyor.

Uzman yorumlarına göre yurda yaklaşmakta olan soğuk hava ve kar yağışının İstanbul’daki etkisi yüksek olacak. 1987’de yaşanan ve “efsane kış” olarak nitelendirilen yoğun kar yağışlı mart ayından sonra en yoğun kar yağışının 10-14 Mart tarihleri arasında görülebileceği tahmin ediliyor.

1987 Mart’a İstanbul’da ne oldu?

1987 yılında, 3 Mart'ı 4 Mart'a bağlayan gece Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava kütlesi önce Trakya'yı ardından tüm yurdu etkisi altına aldı. Soğuk hava ve kar yağışı yüzünden hayat adeta felç oldu. 2 hafta boyunca okullar tatil oldu. İnsanlar işlerine gidemeyince tüm işler de aksadı. Bir ay içerisinde karlar erimeye başlayınca da seller ve taşkınlar görüldü. Kent genelinde sarkıtlar yüzünden insanlar zor anlar yaşadı.