1987 kışı nasıldı? 1987 kışı hangi bölgelerde etkili oldu?

İstanbullular ise kar yağışı ne kadar etkili olacak, 1987 kışı geri mi geliyor? 1987 yılı kışında hangi bölgelere kar yapdı? sorularının yanıtını aramaya başladı. Peki ama İstanbul’da Cuma gününden itibaren yağacak olan kar ne kadar sürecek? İşte detaylar...

1987 kışı nedir?

1987'nin efsane kış koşulları geri dönüyor. Şubat ayında başlayıp, Mart ayına kadar devam eden 1987 kışı İstanbul'u vurup geçmişti. İstanbul'da 18 saat kar yağmış ve kar kalınlığı neredeyse 1 metreyi bulmuştu. Saatlerce süren kar yağışının hayatı felç etmiş, Belgrad Ormanı'ndan geldiği düşünülen kurtlar bile şehre inmişti.

Benzer bir soğuk hava dalgası İstanbul'a doğru yaklaşıyor. Avrupa ya da Türkiye'ye doğru hareket etme ihtimali olan soğuk hava sistemi, Türkiye'ye gelmesi durumunda tarihin en sert kışlarından birini de beraberinde getirecek. Radardan yapılan tahminlere göre; soğuk hava dalgasının yönünü Türkiye'ye çevirmesi kara kışın kapıya dayanmasına sebep olacak.

1987'de ne kadar kar yağdı?

Halk sabah uyandığında gözlerine inanamıştı. 1987 yaşayanlar o tarihi unutamazlar. 1987 kışı yaşayanlar tarihi net olarak hatırlayamasalar da “İstanbul’da etkili olan kışlar” şeklinde sorulduğunda akıllara hemen 1987 gelir. O günlere tanık olanlar şu ifadeleri sıkça kullanır: “1 ay kar yağmıştı”, “aralıksız günlerce kar yağdı”, “kar fırtına tipi esir etmişti bizi”, “ekmek bulamıyorduk”, “günlerce elektrik, su yoktu”, “kar yerden bir türlü kalkmadı”, “okullar 2 hafta tatil oldu”...

1987 kışında kaç kişi hayatını kaybetti?

Maalesef o sene günlerce ara vermeden yağan kar yüzünden İstanbul’da 26 kişi hayatını kaybetti. Sokakta donarak ölen 26 kişi ise kar ve soğuk havanın tatsız tarafını oluşturdu. İlk defa bu kadar kişi soğuk hava yüzünden hayatını kaybetmişti.

Bir süre sonra yiyecek bulamayan kurtlar şehre indi. Açlık ile sadece insanlar mücadele etmiyordu. Ekmek sıkıntısını sadece insanlar çekmedi. O sene aralıksız yağan kar yüzünden kurtlar da şehre inip yiyecek aramak zorunda kaldı.

Tüm eğitim kurumları 15 gün süreyle tatil edildi. O kadar tatil yüzünden müfredatta da aksamalar yaşandı. Bu sebeple yaz tatili de geç başladı.

Unutulmayanlar arasında ise bir türlü oynanamayan Beşiktaş- Dynamo Kiev maçı da var. Ligler de mecburi bir şekilde tatil edilmek zorunda kalmıştı.

1987 yılında yaşanan kıştan kareler...