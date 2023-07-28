1986 yılında İsviçre'de kaybolmuştu! Alman dağcıdan 37 sene sonra haber var

İsviçre'deki Matterhorn Dağı yakınlarındaki bir buzulda yürüyüş yaparken 1986’da kaybolan Alman dağcıya ait kalıntılar Zermatt'ta yer alan Theodul Buzulu'nda yürüyüş yapan dağcılar tarafından bulundu. Kalıntıların buzulların erimesi ile gün yüzüne çıktığı açıklandı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, kalıntıların 12 Temmuz’da bulunduğu belirtilerek, "DNA analizi, 1986'dan beri kayıp olan bir dağcının kimliğinin tespit edilmesini sağladı. Eylül 1986'da, o sırada 38 yaşında olan bir Alman dağcı, yürüyüşten dönmediği için kayıp olduğu bildirildi" ifadeleri kullanıldı. Polis, Alman dağcının kimliği veya ölüm nedeni hakkında bilgi vermedi.

Öte yandan 2015 yılında Matterhorn Dağı’nda 1970 yılındaki bir kar fırtınasında kaybolan iki genç Japon dağcının kalıntıları bulunmuş, DNA testi ile dağcıların kimlikleri doğrulanmıştı.

Geçtiğimiz yıl İsviçre buzulları, hacimlerinin yüzde 6'sını kaybetmiş ve söz konusu oran bir asırdan bu yana en kötü erime oranı olarak kayıtlara geçmişti.