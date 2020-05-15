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Spor

1966 Turanspor Antrenörü Mehmet Yücel: “Kuvvetli bir Turanspor oluşturmak istiyoruz”

Kayseri 1966 Turanspor Antrenörü Mehmet Yücel, “Kalıcı bir takım olacağız” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 09:08:03 -
1966 Turanspor Antrenörü Mehmet Yücel: “Kuvvetli bir Turanspor oluşturmak istiyoruz”

Kayseri 1966 Turanspor Antrenörü Mehmet Yücel, “Kalıcı bir takım olacağız” dedi.


Kayseri İkinci Amatör Küme C Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren 1966 Turanspor, liglerin yeniden başlaması sonrasında başarılı çıkışını sürdürmek istiyor.


1966 Turanspor antrenörü Mehmet Yücel, “1966 Turanspor Kulübün uzun soluklu bir kulüp olması için planlama yapıyoruz. Amatör camiada birçok kulüpler açılıyor. 1-2 sene içerisinde alt yapısını güçlendiremediği için ilk sene veya ikinci senede hayatını devam ettiremiyor. Biz kalıcı bir ekip olmak istiyoruz. Öncelikle Kayseri futboluna, ardından ülke futboluna faydalı bireysel yetiştirmek en büyük amacımız. Alt yapısıyla, Genç takımıyla, A takımıyla kuvvetli bir Turanspor oluşturmak istiyoruz” dedi.


1966 Turanspor, Kayseri 2.Amatör Küme C Grubunda oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak topladığı 10 puanla averajla 2.sırada yer alıyor.

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