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Ekonomi 1915 Çanakkale Köprüsü’nde çalışmalar hızla ilerliyor
Ekonomi

1915 Çanakkale Köprüsü’nde çalışmalar hızla ilerliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Edirne-Kırklareli yolunun İskender-Sazlıdere varyantının açılışını gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 12:21:00 -
1915 Çanakkale Köprüsü’nde çalışmalar hızla ilerliyor

Edirne - Kırklareli bölünmüş kara yolunun tamamının 2022 yılında hizmete alınacağını belirten Bakan Karaismailoğlu, Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü devamında 5,3 kilometre uzunluğundaki TEM-Edirne Karaağaç bağlantı yolunun ihalesinin yapıldığını duyurdu. Karaismailoğlu, ”Ülkemizin dünya ölçeğinde en büyük projelerinden birisi 1915 Çanakkale Köprüsü. Orada da hummalı bir çalışma var, 18 Mart 2022’de tamamlamayı hedefliyoruz. Çalışmalar iyi gidiyor, daha erken açabilme ihtimalimiz var” dedi. Karaismailoğlu, sadece kara yollarında değil demir yollarında da yatırımların hızla sürdüğünü belirtti. Yapımı devam eden Halkalı - Kapıkule Hızlı Tren Projesi’nde de yoğun bir çalışma olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, “Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi’nin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya, yük taşıma süresi ise 6 saat 30 dakikadan 2 saat 20 dakikaya inecek” dedi.

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