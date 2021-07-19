  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

18 Temmuz vaka sayısı açıklandı

Asıl dertleri belli oldu: Boğaziçi Üniversitesi'nde kadrolaşma skandalı! Ailecek profesör olmuşlar

Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte bir haftada yapılan aşı sayısı

Aşı firmasına ait krem ve bebek pudrası ürünlerinde kanserojen madde çıktı! Türkiye için açıklama geldi

Yalanınız batsın! İşte muhalif medya kendi yalanını böyle çürüttü

Yarın sabah namazı sonrası başlayacak "Teşrik Tekbirleri"ni unutmayın

Büyükşen cinayeti çözüldü! Büşra'dan ilk açıklama: Hakkımı helal etmiyorum

Bilim insanları dünyaya ilan etti! Korkulan maalesef oldu

Felaket üstüne felaket geliyor! "Ay, Dünya'ya yaklaşıyor" açıklaması yapan NASA, 2030'u işaret etti

Tatilci yoğunluğu! İlçe, araç girişine kapatıldı
Süper alaşımları üreten yerli cihaz geliştirildi
Beşiktaş'ın yıldız golcüsü sakatlandı
Sokak düğününde maganda dehşet saçtı
Otomobil iş makinesine çarptı: Ölü ve yaralılar var
İSLAM 19.07.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

19.07.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-07-19 05:41:00 -
19.07.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN


   
وَهُوَ الَّـذٖٓى اَحْيَاكُمْۘ ثُمَّ يُمٖيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيٖيكُمْؕ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُورٌ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Size hayat veren, sonra sizi öldürecek ve sonra sizi diriltecek olan da O’dur. İnsan gerçekten pek nankördür."

 (Hac Suresi - 66)           (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)    

 TEFSİRİ: 

Allah’ın bu büyük nimetlerine ve engin merhametine rağmen insanoğlu nankör davranmakta ısrar eder. Başka âyetlerden de anlaşıldığı üzere, bütün insanlar nankör davranmaz, rabbine şükretmesini bilenler de vardır; fakat burada, basîret sahibi kimselerin ayan beyan görebilecekleri nimetleri görmezden gelme şeklindeki yaygın beşerî zaafa değinilmektedir (âyetlerde verilen örneklerin açıklaması için bk. Bakara 2/22, 29, 164; Ra‘d 13/2; İbrâhim 14/32-34; Nahl 16/10-11, 14-16, 65; İsrâ 17/66).

 Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Bir kul, salih amel işlerken araya bir hastalık veya sefer girerek ameline mani olsa, Allah ona sıhhati yerinde ve   mukim iken yapmakta olduğu salih amelin sevabını aynen yazar."

(Buhari, Cihad 134; Ebu Davud, Cenaiz 2, (3091)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay