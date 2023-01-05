19 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü çekyatın altında yakalandı
Osmaniye'de hakkında 19 yıl 1 ay 5 gün hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekipleri tarafından saklandığı çekyatın altında yakalandı.
Osmaniye'de hakkında 19 yıl 1 ay 5 gün hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince saklandığı çekyatın altında yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri, hakkında "yağma" suçundan kesinleşmiş 19 yıl 1 ay 5 gün hapis cezası bulunan E.D'nin, Karaçay Mahallesi'nde bir evde saklandığı bilgisine ulaştı.
Eve yapılan operasyonda, hükümlü saklandığı çekyatın altında yakalandı.
E.D, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.