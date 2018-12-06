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19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın rakipleri belirlendi

- 2018-2019 Avrupa Şampiyonası Elit Tur'da Portekiz, Rusya ve Kıbrıs Rum Kesimi'nin rakibi olan Türkiye, 2019-2020 UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ise Bulgaristan, Karadağ ve Ermenistan ile eşleşti

06 Aralık 2018 Perşembe 18:47
19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın rakipleri belirlendi


İSTANBUL (AA) - 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 2019-2020 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri ile 2018-2019 Avrupa Futbol Şampiyonası Elit Tur'daki rakipleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan merkezinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda 2018-2019 UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nın elit turunda 6. Grup'ta yer alan Türkiye; Portekiz, Rusya ve Kıbrıs Rum Kesimi ile eşleşti.

Portekiz'in ev sahipliği yapacağı 6. Grup maçları 20-26 Mart 2019'da oynanacak.

Elit turdaki 7 grup liderinin yanı sıra ev sahibi Ermenistan, 14-27 Temmuz 2019'daki Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde karşı karşıya gelecek.


- 2019-2020 eleme turu kuraları da çekildi


2019-2020 UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin kuraları da çekildi.

Elemelerde 1. Grup'ta yer alan Türkiye; Bulgaristan, Karadağ ve Ermenistan ile karşılaşacak.

Grup maçlarına 13-19 Kasım 2019'da Antalya ev sahipliği yapacak. 13 grupta ilk iki sırayı alacak takımların yanı sıra en iyi üçüncü ekiple ev sahibi Portekiz, 2020'de gerçekleştirilecek elit turda mücadele edecek.

Elit Tur'da gruplarını lider bitiren 7 takımın yanı sıra ev sahibi Kuzey İrlanda, Temmuz 2020'de finallerde karşı karşıya gelecek.


Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 18:47
  1. 19 Yaş Altı Milli Takımı
  2. Avrupa Şampiyonası Elit Tur
  3. Futbol
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