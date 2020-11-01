  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel 19. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi
Aktüel

19. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özçakır: - "Aile hekimleri olarak baktığımız zaman bizler ilk başvuru yeri olmamız nedeniyle salgında en çok etkilenen sağlık profesyonelleri arasındayız" - "Salgının birincil etkileri azaldığında ortaya çıkacak sorunların takibinde aile hekimlerine çok büyük görev düşecek"

Yeniakit Publisher
2020-11-01 11:01:15 -
19. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi

EDİRNE (AA) - Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alis Özçakır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını belirtisi olan hastaların ilk olarak Aile Sağlığı Merkezleri'ne başvurmalarından dolayı aile hekimlerinin salgından en çok etkilenen sağlık profesyonellerinin başında geldiğini bildirdi.

Prof. Dr. Özçakır, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneğince online olarak düzenlenen 19. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi'nde "Sağlıkçının Sağlığı" konulu sunum yaptı.

Özçakır, Kovid-19 hastalığıyla en çok karşılaşan meslek gruplarının başında sağlıkçıların geldiğini ve Türkiye'de 100'den fazla hekim ve sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini söyledi.

Kovid-19 tanısı konan sağlık çalışanı sayısının 3 bin 400'lerin üzerinde olduğunu belirten Özçakır, sağlıkçıların ellerinden gelen tüm özveriyle şifa dağıtmaya çalıştığını ifade etti.

Kovid-19'la mücadelede aile hekimlerinin önemli bir görevi yerine getirdiğine dikkati çeken Özçakır, şunları kaydetti:

"Aile hekimleri olarak baktığımız zaman bizler ilk başvuru yeri olmamız nedeniyle salgında en çok etkilenen sağlık profesyonelleri arasındayız ne yazık ki. Prof. Dr. Mehmet Ungan hocamızın çok güzel bir sözü var, 'Aile hekimleri olarak belki en ağır hastalarla uğraşmıyor olabiliriz ama biz ilk giren ve son çıkanlar olacağız.' diyor. Bu çok önemli. Aile hekimleri olarak salgınla mücadele çok önemli bir konumdayız. Hastaları ilk olarak biz karşılıyoruz."

Salgının birincil etkileri azaldığında ortaya çıkacak sorunların takibinde de aile hekimlerine çok büyük görev düşeceğini belirten Özçakır, sağlıkçıların sağlığını korumak için periyodik takiplerin aksatılmadan yapılması ve sağlık merkezlerinde önlemlerin alınması gerektiğini ifade etti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alman basınına konuşan Aliyev'den dikkat çeken Türkiye sözleri
Dünya

Alman basınına konuşan Aliyev'den dikkat çeken Türkiye sözleri

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye’ye ait F-16 savaş uçaklarının Dağlık Karabağ’daki çatışmalarda yer almadığını ve böyle bir şe..
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir'de evleri yıkılan vatandaşlara yenileri teslim edilecek
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir'de evleri yıkılan vatandaşlara yenileri teslim edilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Van İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan "İzmir'deki depremde evlerini kaybeden vatan..
Fatih Erbakan, dolardaki artışı değerlendirdi: Türkiye'de devalüasyon yaşanıyor
Ekonomi

Fatih Erbakan, dolardaki artışı değerlendirdi: Türkiye'de devalüasyon yaşanıyor

Partisinin il başkanları ile genel merkez binasında biraraya gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, gündeme ilişkin aç..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay