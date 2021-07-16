Hafta içi hizmet veren bankalar ve vergi daireleri resmi tatillerde çalışmıyor. 19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yarın bankalar ve vergi dairelerinin açık olup olmadığı sorgulanıyor. İşte yarın bankalar açık mı sorusunun yanıtı...

19 Temmuz Pazartesi günü vergi dairleri açık mı?

12 Temmuz'da gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram arifesi olan 19 Temmuz Pazartesi'nin yarım gün tatil olduğunu açıkladı. Dolayısıyla Birçok kurum 19 Temmuz'da yarım gün çalışacak.

Nüfus müdürlükleri, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve Arefe günü gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.