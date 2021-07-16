  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
El-Kazımi açıkladı: El Haşimi'nin katili yakalandı
Düzce'de kaza: Yaralılar var
İhbara giden 112 ekibi bıçaklı saldırıya uğradı!
Metrobüs yayaya çarptı: 2 yaralı
Yaşam 19 Temmuz Pazartesi günü vergi dairleri açık mı?
Yaşam

19 Temmuz Pazartesi günü vergi dairleri açık mı?

Vergi dairelerinin 19 Temmuz Pazartesi günü açık olup olmadığı araştırılıyor. Bu yıl Kurban bayramı arefesi 19 Temmuz'da yaşanacak. Bayram tatilinin başladığı 16 Temmuz gününden itibaren vergi dairelerinin açık olup olmayacağı sorgulanıyor. Peki, 19 Temmuz Pazartesi günü vergi dairleri açık mı?

Yeniakit Publisher
2021-07-16 22:58:00 -
19 Temmuz Pazartesi günü vergi dairleri açık mı?

Hafta içi hizmet veren bankalar ve vergi daireleri resmi tatillerde çalışmıyor. 19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yarın bankalar ve vergi dairelerinin açık olup olmadığı sorgulanıyor. İşte yarın bankalar açık mı sorusunun yanıtı...

19 Temmuz Pazartesi günü vergi dairleri açık mı?

12 Temmuz'da gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram arifesi olan 19 Temmuz Pazartesi'nin yarım gün tatil olduğunu açıkladı. Dolayısıyla Birçok kurum 19 Temmuz'da yarım gün çalışacak.

Nüfus müdürlükleri, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve Arefe günü gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay