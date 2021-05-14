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Yaşam 19 Mayıs’a kadar kapanma uzadı mı? Tam kapanma kaç gün uzatıldı?
Yaşam

19 Mayıs’a kadar kapanma uzadı mı? Tam kapanma kaç gün uzatıldı?

19 Mayıs haftası sokağa çıkma yasağı var mı? Koronavirüs salgınında artan vakalarla birlikte önce kısmi ardından da tam kapanma uygulandı. 17 Mayıs Pazartesi 05.00’te yasak sona erecek. 19 Mayıs sebebiyle yasağın uzatılıp uzatılmayacağı ise merak konusu. Peki, kaç gün daha yasak uzatıldı?

Yeniakit Publisher
2021-05-14 15:45:00 -
19 Mayıs’a kadar kapanma uzadı mı? Tam kapanma kaç gün uzatıldı?

Koronavirüs salgını sebebiyle alınan tam kapanma kararı vaka sayılarına olumlu yansıdı. 60 binlerde seyreden vakalar 13 bine kadar geriledi. Peki, 19 Mayıs’a kadar kısıtlama uzatılır mı?

19 Mayıs’a kadar kapanma uzadı mı? Tam kapanma kaç gün uzatıldı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Mayıs itibariyle normalleşme takviminin uygulanacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milletimize söz verdiğimiz şekilde pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz. Bu konudaki detayları Kabine Toplantımızın ardından milletimizle paylaşacağız. Niyetimiz mayıs ayı sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir. Haziran ayı ile birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz” dedi.

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