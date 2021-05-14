Koronavirüs salgını sebebiyle alınan tam kapanma kararı vaka sayılarına olumlu yansıdı. 60 binlerde seyreden vakalar 13 bine kadar geriledi. Peki, 19 Mayıs’a kadar kısıtlama uzatılır mı?

19 Mayıs’a kadar kapanma uzadı mı? Tam kapanma kaç gün uzatıldı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Mayıs itibariyle normalleşme takviminin uygulanacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milletimize söz verdiğimiz şekilde pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz. Bu konudaki detayları Kabine Toplantımızın ardından milletimizle paylaşacağız. Niyetimiz mayıs ayı sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir. Haziran ayı ile birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz” dedi.