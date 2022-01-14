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Eğitim 19 Mayıs Üniversitesi öğrencilerinden Dr. Cihad Kısa açıklaması! 'Bu ve benzeri isimler İlahiyat fakültelerinin adını kirletiyor'
Eğitim

19 Mayıs Üniversitesi öğrencilerinden Dr. Cihad Kısa açıklaması! 'Bu ve benzeri isimler İlahiyat fakültelerinin adını kirletiyor'

19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri Hz. Meryem'e ahlaksızca iftira atan Dr. Cihad Kısa'ya tepki göstererek, "Bu ve benzeri isimler İlahiyat fakültelerinin adını kirletiyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-14 20:08:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Cihad Kısa'nın Hz. Meryem'e yönelik ahlak dışı sözlerine tepkiler sürüyor.

'İlahiyat fakültelerinin adını kirletiyorlar'

19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri, düzenledikleri basın açıklamasında, Dr. Cihad Kısa'nın sözlerine cevap verdi.

Yapılan açıklamada, "Bu ve benzeri isimler, İlahiyat fakültelerinin adını kirletiyor." ifadeleri kullanıldı.

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