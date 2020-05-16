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19 Mayıs coşkusu Marmaris’i saracak

Marmaris Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda bir dizi etkinlik yapacak.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 16:24:52 -
19 Mayıs coşkusu Marmaris’i saracak

Marmaris Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda bir dizi etkinlik yapacak.


Koronavirüs salgını nedeniyle resmi kutlamaların yapılamayacağı 19 Mayıs Bayramı’nda belediye kendi araçlarıyla tüm mahalleleri dolaşarak gençlik şarkıları yayınlayacak.


Sabah başlayacak ve tüm gün sürecek olan etkinliğin ardından saat 17.00’de Marmaris’in yakından tanıdığı bir ses olan Taylan online konser verecek. Belediyenin sosyal medya hesabından canlı yayınlanacak olan konserde bayram coşkusu evlerde yaşanacak.


Koronavirüs nedeniyle kutlama yapılamadığını söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Bu yıl evlerimizde olmak zorunda kalmamız heyecanımızı, sevincimizi ve coşkumuzu azaltmadı. 19 Mayıs’ın 101’inci yılını tüm olumsuz şartlara rağmen coşkuyla kutlayacağız” dedi.


Belediye olarak caddelere bayrak ve Atatürk posterleri astıklarını da hatırlatan Oktay, vatandaşlara da evlerinin balkonlarına ve camlarına bayrak asma çağrısında da bulundu.

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