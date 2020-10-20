19 ildeki 34 yerleşim yeri karantina altında
İçişleri Bakanlığı, dün itibariyle Türkiye genelindeki 19 ilde bulunan 34 yerleşim yerinde karantina tedbirinin uygulandığını, buralarda toplam 20 bin 232 kişinin yaşadığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Ülke genelinde şu anda 19 ilimizdeki 1 belde, 21 köy ve 12 mahalle olmak üzere toplam 34 yerleşim yerinde karantina tedbiri uygulanmaktadır. Karantina uygulaması devam eden yerleşim yerinde yaşayan kişi sayısı 20 bin 232'dir. Toplam 70 ilimizdeki 1064 yerleşim yerinde ise karantina uygulaması sona erdirilmiştir" denildi.