189 kişinin hayatını kaybettiği uçağın karakutusu açıldı

28 Ekim günü Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang'a gitmek üzere havalanan Lion Hava Yolları içindeki 189 yolcu ile denize çakılmıştı. Kazada kurtulan olmamıştı.

Karakutusu açıldı

Uçağın karakutusundan alınan veriler kazanın nedenini de net bie şekilde gözler önüne serdi. Daha önce dört defa arıza yapan uçağın hız göstergesinde sorun olduğu tespit edildi.

Endonezya Ulusal Taşımacılık Güvenlik Konseyi Başkanı Soerjanto Tjahjono, düzenlediği konferansta uçağın karakutusundaki verileri gazeteciler ile paylaştı.

Tjahjono, "Karakutu veri kaydı uçağın son dört uçuşunda da aynı "hava hızı göstergesi" problemini olduğunu ortaya çıkardı" açıklamasında bulundu.