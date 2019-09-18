18.09.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...18 Eylül 2019 Çarşamba 06:47
VAHYİN DİLİNDEN
يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْـٔاًۜ وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلّٰهِ
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
"O gün hiçbir kimse başkası için bir şey yapamaz. O gün iş Allah’a kalmıştır."
(İnfitar Suresi, âyet:19) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
"Akrabaya yapılan yardım, akraba olmayana yapılan yardımdan iki misli daha sevaptır."
(Tirmizi, Zekât 26; Nesâî, Zekât 82; İbni Mâce, Zekât 28)
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