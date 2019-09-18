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18.09.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

18 Eylül 2019 Çarşamba 06:47
18.09.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْـٔاًۜ وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلّٰهِ 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 

"O gün hiçbir kimse başkası için bir şey yapamaz. O gün iş Allah’a kalmıştır."

(İnfitar Suresi, âyet:19)          (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

"Akrabaya yapılan yardım, akraba olmayana yapılan yardımdan iki misli daha sevaptır." 

(Tirmizi, Zekât 26; Nesâî, Zekât 82; İbni Mâce, Zekât 28)

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 06:47
  1. 18.09.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. İnfitar 19
  3. akrabaya yardım
  4. sevap

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