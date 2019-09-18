18.09.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN





يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْـٔاًۜ وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلّٰهِ



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"O gün hiçbir kimse başkası için bir şey yapamaz. O gün iş Allah’a kalmıştır."

(İnfitar Suresi, âyet:19) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)





ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Akrabaya yapılan yardım, akraba olmayana yapılan yardımdan iki misli daha sevaptır."

(Tirmizi, Zekât 26; Nesâî, Zekât 82; İbni Mâce, Zekât 28)