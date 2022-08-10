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Siyaset 18 yaşını doldurmuş seçmen kütükleri yenileniyor!
Siyaset

18 yaşını doldurmuş seçmen kütükleri yenileniyor!

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda seçmen kütüklerinin yenilendiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-08-10 14:23:00 -
18 yaşını doldurmuş seçmen kütükleri yenileniyor!

YENİ AKİT  ANKARA

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda seçmen kütüklerinin yenilendiğini duyurdu.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, “Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan 18 yaşını doldurmuş kimlik ve adres bilgileri Nüfus ve Vadandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün adres kayıt sistemi ve kimlik paylaşım sistemi uygulamalarından web servisleri aracılığıyla SEÇSİS’e aktarılmakta seçmen kütükleri yenilenmektedir” dedi.

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