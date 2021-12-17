18 yaşından büyükler AGİ asgari geçim indirimi alıyor mu? 18 yaşından büyüklere AGİ var mı?

AGİ kaç yaşına kadar alınır? AGİ kaç yaşına kadar verilir? Çocuklara kaç yaşına kadar AGİ alınır? Milyonlarca çalışanı merakla beklediği 2022 asgari ücret açıklandı. Buna göre net asgari ücret yüzde 50.5 oranında artarak 2 bin 825,90 TL’den 4 bin 253.4 TL’ye brüt asgari ücret 5004’ TL’ye çıkarıldı. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2022 en az asgari ücret kadar konuşuldu ve merak konusu oldu. Asgari ücretin yüzde 50 artışla 4 bin 253 liraya çıkması sonrasında AGİ tutarları da değişti. AGİ tutarları belli kriterlere göre değişiklik gösteriyor.

2022 AGİ ne kadar?

2022 yılında bekar biri için AGİ 402 lira oldu. Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz biri için AGİ 481,5 lira, evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu biri için AGİ 543 lira oldu.

18 yaşından büyüklere AGİ var mı?

Asgari geçim indiriminde 18 yaşını doldurmamış çocuklar ile 18-25 arası eğitimi süren çocuklar dikkate alınır. 25’ten büyük çocuk, eğitimi sürse bile dâhil edilmez.

AGİ nedir?

2007’den önce vergi iade zarfları vardı. Tüm çalışanlar yıl boyu alışverişlerinde topladıkları fiş ve faturaları zarfa yazıp işyerlerine verip vergi iadesi alıyorlardı. 2007’den itibaren vergi iadesi kaldırılarak yerine AGİ uygulaması geldi. İşverenler, çalışanların ücretleri üzerinden hesapladıkları vergiyi, AGİ kadar daha az ödüyorlar vergi dairesine. Hesaplanan AGİ’yi de çalışana net ücretlerine ilaveten ödüyorlar. AGİ’nin hesabı ise asgari ücret üzerinden yapılıyor. AGİ’den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor (GVK Md. 32).