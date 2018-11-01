18 yaşındaki Serap, lösemiye yenildi

Zonguldak Gökçebey ilçesine bağlı Hacımusa köyünde yaşayan Perihan ve İsmail Akıllı çiftinin kızları Serap Akıllı, 4 yıl önce lösemi hastalığı nedeniyle tedavi görmeye başladı.

Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavisi süren Serap Akıllı'nın hastalığı, bir süre önce ilerledi. Akıllı'nın yakınları, sosyal medya aracılığıyla sık sık kan bağışı çağrısında bulundu. Ancak Serap Akıllı, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.