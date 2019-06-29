0553 313 94 23

18 yaşındaki gencin öldürülme nedeni şoke etti

Tatile geldiği Bodrum’da bıçaklanarak öldürülen 18 yaşındaki Erke Ergün Özveren'in, yüksek sesten dolayı kendisini uyardığı şahıs tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 17:49
18 yaşındaki gencin öldürülme nedeni şoke etti

Muğla'da Bodrum’a tatile gelen 18 yaşındaki Erke Ergün Özveren dün akşam saatlerinde kalbinden bıçaklanarak öldürülmüştü. Cinayet zanlısı 57 yaşındaki K.E.’nin Özveren’i, yüksek sesten dolayı kendisini uyardığı için öldürdüğü ortaya çıktı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlının 60 promil alkollü çıktığı öğrenildi.

Bodrum’da, akşam saatlerinde Akyarlar Mahallesi’nde bulunan lüks bir sitenin ortak kullanım alanında yaşanmıştı. 57 yaşındaki K.E., 18 yaşındaki Erke Ergün Özveren adlı genci kalbinden bıçaklayarak öldürmüştü.

İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, katil zanlısı K.E.’yi suç aleti ile birlikte gözaltına almıştı. Savcının incelemesinin ardından Erke Ergün Özveren’in cenazesi ise otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderilmişti.

Olay yerinde kanlar içinde kalarak hayatını kaybeden Özveren’in, Milas’tan misafir olarak Bodrum’a geldiği, katil zanlısı K.E.’nin ise 10 yılı aşkın süredir aynı sitede yaşadığı öğrenilmişti.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan cinayet zanlısı 57 yaşındaki K.E. ilk ifadesinde Özveren’i bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. Olaya şahit olan site sakinleri, K.E. isimli şahsın balkonda yüksek sesle müzik dinlediği ve alkol aldığı, alkolün etkisi ile bağırarak çevreye rahatsızlık verdiği, maktulün oradan geçerken şüpheli şahsı uyardığı, bunun üzerine aralarında tartışma çıktığı, tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli şahsın elinde bıçak ile dışarı çıkarak maktulü kalbinden ve sol karın boşluğundan bıçakladığını ifade etti.

Yapılan muayenede 0.60 promil alkollü olduğu tespit edilen zanlı, Jandarma Komutanlığında ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 17:49
  1. Muğla
  2. Bodrum
  3. cinayet
  4. Erke Ergün Özveren
  5. Cinayetin nedeni ortaya çıktı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şükrü Birand son yolculuğuna uğurlandı
    1. Şükrü Birand son yolculuğuna uğurlandı
    2. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'na..
    3. Muğla'daki cinayet
    4. Samsun sebze ve meyve fiyatları
    5. Tenis: Turkish Airlines Antalya Open
    6. Kayseri'de tır ile otomobil çarpıştı:..
    7. İzlanda'nın iddiasının gerçeği..
    8. Türkiye'ye meydan okuyan Nikos, kaza..
    9. Bitlis’te yaz spor okullarının açılışı..
    10. G20'de Türkiye ile ABD arasında S400..
    11. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan..
    12. Devrilen tır yolu kapattı, araçlar..
    13. Dergi Yönetmeni Bilenser’den Başkan..
    14. Olmayan konteyneri 12 ilde 45 kişiye..
    15. Kocaeli’nin sahilleri 6. mavi bayrağı..
    16. Güney Kıbrıs Rum lideri Nikos..
    17. Bozcaada cinayetinin zanlılarına linç..
    18. Sazan balığı tutma yarışmasında..
    19. Emekli maaşımı nasıl yükseltirim?..
    20. Başkan Palancıoğlu: "Evliyalar Günü’ne..
    21. Muğla'da orman yangını
    22. Gemlik Kent Konseyi Başkanı Gürhan..
    23. Caretta carettalar 3 yıl sonra yeniden..
    24. Hindistan'da duvar çöktü: 16 ölü
    25. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda..
    26. Bilecik belediye meclisinde dengeler..
    27. Lunaparkta feci kaza: Ölü ve yaralılar..
    28. 18 yaşındaki gencin öldürülme nedeni..
    29. Kocaeli’de aranması olan 16 şahıs..
    30. Elektrik akımına kapılan kişi yaşamını..
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    CHP'li isimden başörtüsüyle ilgili skandal açıklama!
    CHP'li isimden başörtüsüyle ilgili skandal açıklama!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar

    Günün Karikatürü

    29 Haziran 2019
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı