18 yaşın altındakilere sigorta geçerli mi?

Her çalışan ne zaman emekli olacağını merak eder. Emekli olmak için ise bir işte çalışıyor olmak ve emeklilik şartlarını yerine getirmek gerek. 18 yaşından küçük olanların sigorta başlangıcı geçerli mi? Bir kişinin ne zaman emekli olacağı üç şeye bağlıdır. İlki sigorta giriş tarihi. Sigortalı olarak ilk kez çalışılmaya başlanan tarih, emeklilik için geçerli olan şartları belirlediği gibi sigortalılık süresini de başlattığı için emeklilikte hayati önemdedir. Emeklilik için gerekli ikinci şart ise prim ödeme gün sayısıdır. Peki 18 yaş öncesi sigorta başlangıcım emekliliğime sayılır mı, emekliliğime ne gibi katkısı olur? 18 yaşın altındaki çalışanlara prim ödemesi nasıl ve ne kadar yapılır?

18 yaşından küçük bir kişinin çalışabilmesi için ilgili şartlara uygunluk sağlaması gerekmektedir. Şartlar uygunluk gösterdiğinde 18 yaşın altında bir kişi çalışabilir ve sigortalı olabilir. 18 yaşından önceki SSK'lı çalışmalar konusu her zaman karıştırılmaktadır. Evet, (01.04.1981 gününden sonraki) 18 yaşın altında işe girenler için sigortalılık süresinin başlangıcı 18 yaşın ikmaliyle başlar. Fakat bu emeklilik hesabında önemli değildir, çünkü kimin ne zaman hangi şartlarla emekli olacağı hesabında 18 yaşın önemi olmadan ilk SSK'lı olarak işe girdiği tarih dikkate alınır. Özetle 18 yaşında küçük bir kişi için yapılması gereken sigorta işlemleri, 18 yaşında üstünde biri için yapılan sigorta işlemleri ile aynıdır.

18 yaş öncesinde yapılan sigortalar için iki tarih çok önemlidir. Bu tarihler şu şekildedir;

04.1981 tarihinde önce, 18 yaşından önce yapılan sigorta girişlerinde yaşa bakılmaksızın sigortalılık başlangıcı yapılmaktadır.

04.1981 dahil olmak üzere sonrasında, 18 yaşında önce yapılan sigorta girişleri 18 yaşından itibaren başlamış olarak kabul edilmektedir.

18 yaşın altındaki çalışanlara prim ödemesi nasıl ve ne kadar yapılır?

18 yaş altı çalışan primi ne kadar, ödemeler nasıl yapılır gibi soruların cevapları özellikle işverenler tarafından merak edilmektedir. 18 yaş altı çalışanlar için sigorta başlangıç işlemlerinin normal olarak yapıldığı gibi prim ödemeleri de aynı şekilde yapılmaktadır. Prim miktarı normal bir çalışanın ki gibi ödenmekte olup bankalar aracılığıyla ya da E-SGK üzerinden işverenler prim ödemelerini gerçekleştirebilmektedir.

Prim sorgulama nasıl yapılır?

18 yaş altı prim sorgulama işlemi online olarak E-Devlet sistemi üzerinden yapılabilmektedir. Sigorta prim ödemelerinin sorgulaması için e devlet üzerinden 4a hizmet dökümü sorgulayarak yapılır.