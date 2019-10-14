0553 313 94 23

18 yaşın altındakilere sigorta geçerli mi?

Her çalışan ne zaman emekli olacağını merak eder. Emekli olmak için ise bir işte çalışıyor olmak ve emeklilik şartlarını yerine getirmek gerek. 18 yaşından küçük olanların sigorta başlangıcı geçerli mi? Bir kişinin ne zaman emekli olacağı üç şeye bağlıdır. İlki sigorta giriş tarihi. Sigortalı olarak ilk kez çalışılmaya başlanan tarih, emeklilik için geçerli olan şartları belirlediği gibi sigortalılık süresini de başlattığı için emeklilikte hayati önemdedir. Emeklilik için gerekli ikinci şart ise prim ödeme gün sayısıdır. Peki 18 yaş öncesi sigorta başlangıcım emekliliğime sayılır mı, emekliliğime ne gibi katkısı olur? 18 yaşın altındaki çalışanlara prim ödemesi nasıl ve ne kadar yapılır? 18 yaşından küçüklere sigorta yapılır mı? İşte emeklilik ile ilgili soruların cevabı haberin detaylarında.

14 Ekim 2019 Pazartesi 14:07
18 yaşın altındakilere sigorta geçerli mi?

Her çalışan ne zaman emekli olacağını merak eder. Emekli olmak için ise bir işte çalışıyor olmak ve emeklilik şartlarını yerine getirmek gerek. 18 yaşından küçük olanların sigorta başlangıcı geçerli mi? Bir kişinin ne zaman emekli olacağı üç şeye bağlıdır. İlki sigorta giriş tarihi. Sigortalı olarak ilk kez çalışılmaya başlanan tarih, emeklilik için geçerli olan şartları belirlediği gibi sigortalılık süresini de başlattığı için emeklilikte hayati önemdedir. Emeklilik için gerekli ikinci şart ise prim ödeme gün sayısıdır. Peki 18 yaş öncesi sigorta başlangıcım emekliliğime sayılır mı, emekliliğime ne gibi katkısı olur? 18 yaşın altındaki çalışanlara prim ödemesi nasıl ve ne kadar yapılır?

18 yaşından küçük bir kişinin çalışabilmesi için ilgili şartlara uygunluk sağlaması gerekmektedir. Şartlar uygunluk gösterdiğinde 18 yaşın altında bir kişi çalışabilir ve sigortalı olabilir. 18 yaşından önceki SSK'lı çalışmalar konusu her zaman karıştırılmaktadır. Evet, (01.04.1981 gününden sonraki) 18 yaşın altında işe girenler için sigortalılık süresinin başlangıcı 18 yaşın ikmaliyle başlar. Fakat bu emeklilik hesabında önemli değildir, çünkü kimin ne zaman hangi şartlarla emekli olacağı hesabında 18 yaşın önemi olmadan ilk SSK'lı olarak işe girdiği tarih dikkate alınır. Özetle 18 yaşında küçük bir kişi için yapılması gereken sigorta işlemleri, 18 yaşında üstünde biri için yapılan sigorta işlemleri ile aynıdır. 

18 yaş öncesinde yapılan sigortalar için iki tarih çok önemlidir. Bu tarihler şu şekildedir;

04.1981 tarihinde önce, 18 yaşından önce yapılan sigorta girişlerinde yaşa bakılmaksızın sigortalılık başlangıcı yapılmaktadır.

04.1981 dahil olmak üzere sonrasında, 18 yaşında önce yapılan sigorta girişleri 18 yaşından itibaren başlamış olarak kabul edilmektedir.

18 yaşın altındaki çalışanlara prim ödemesi nasıl ve ne kadar yapılır?

18 yaş altı çalışan primi ne kadar, ödemeler nasıl yapılır gibi soruların cevapları özellikle işverenler tarafından merak edilmektedir. 18 yaş altı çalışanlar için sigorta başlangıç işlemlerinin normal olarak yapıldığı gibi prim ödemeleri de aynı şekilde yapılmaktadır. Prim miktarı normal bir çalışanın ki gibi ödenmekte olup bankalar aracılığıyla ya da E-SGK üzerinden işverenler prim ödemelerini gerçekleştirebilmektedir.

Prim sorgulama nasıl yapılır?

18 yaş altı prim sorgulama işlemi online olarak E-Devlet sistemi üzerinden yapılabilmektedir. Sigorta prim ödemelerinin sorgulaması için e devlet üzerinden 4a hizmet dökümü sorgulayarak yapılır.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 14:07
  1. 18 yaşın altındakilere sigorta geçerli mi?
  2. 18 yaşından küçüklere sigorta yapılır mı 2019
  3. 18 yaşın altındaki çalışanlara prim ödemesi nasıl ve ne kadar yapılır?
  4. Prim sorgulama nasıl yapılır?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    18 yaşın altındakilere sigorta geçerli mi?
    1. 18 yaşın altındakilere sigorta geçerli..
    2. Türkiye'ye tehditler savurmuştu! O..
    3. İstanbul'da zincirleme trafik kazası!..
    4. Fransa’dan küstah çağrı
    5. 3600 ek gösterge emekli nasıl olur
    6. Arap Birliği'nde 'Barış Pınarı'..
    7. Hulusi Akar'dan İyi Parti sürprizi
    8. Bu fotoğraf korku saldı! Fransa'da..
    9. NATO'dan yeni Türkiye açıklaması
    10. 3600 ek gösterge ne oldu? 3600 ek..
    11. Gül'den çok sert 'Harekat' açıklaması
    12. Barış Pınarı Harekatı'nda sıcak..
    13. Bomba iddia! Ozan Tufan Premier Lig..
    14. Kayseri'deki yol uygulamasında..
    15. Abdulkadir Selvi, Barış Pınarı..
    16. Afganistan ve Suriye uyruklu onlarca..
    17. Fenerbahçe'de rota tekrardan Kolarov!
    18. Fransa, Suriye'deki askeri ve sivil..
    19. Kaynak Holding'in kurucusu FETÖ'den 15..
    20. Hudut bilmezler
    21. Venezuela’dan Barış Pınarı Harekatı..
    22. Yemek yemeyen çocuklar
    23. Yeni Çorumspor fırtınası devam ediyor!..
    24. Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı..
    25. Milli sporculardan Mehmetçik'e destek
    26. Damadı Rum, kızı Rum dergisine kapak
    27. ABD'den sonra ilk kez Türkiye'de..
    28. Avrupa’nın göbeğinde rezalet! Terör..
    29. Barış Pınarı Harekatı ile ilgili çok..
    30. 5,8'in ardından İstanbul'da korkutan..
    Skandal açıklamaların nedeni anlaşıldı! Mustafa Akıncı’nın karısı ABD’ye çalışıyor
    Skandal açıklamaların nedeni anlaşıldı! Mustafa Akıncı’nın karısı ABD’ye çalışıyor
    Erdoğan'ın çağrısıyla başlaşmıştı! O il merkez oluyor
    Erdoğan'ın çağrısıyla başlaşmıştı! O il merkez oluyor
    Esed'in harekete geçtiği yönündeki iddia sonrası kritik uyarı: TSK bunu yapmak zorunda yoksa felaket olur
    Esed'in harekete geçtiği yönündeki iddia sonrası kritik uyarı: TSK bunu yapmak zorunda yoksa felaket olur
    Üç ülke ayağa kalktı! ABD ve Fransa ülkemizden defol
    Üç ülke ayağa kalktı! ABD ve Fransa ülkemizden defol
    Merkel'den Türkiye'ye küstah çağrı
    Merkel'den Türkiye'ye küstah çağrı

    Günün Karikatürü

    13 Ekim 2019
    Dünyaya net mesaj: Türkiye'nin düşmanıdır!
    Dünyaya net mesaj: Türkiye'nin düşmanıdır!
    Şimdi PKK düşünsün! TSK'dan dikkat çeken sevkiyat
    Şimdi PKK düşünsün! TSK'dan dikkat çeken sevkiyat