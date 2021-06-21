18 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Son dakika aşıda yaş sınırı kaça indi?
Aşı sırası ne zaman 18 yaşa gelecek? Koronavirüs salgınında son olarak 30 yaş üstüne aşı randevu sistemi açılmıştı. Konu hakkında kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Peki, 18 yaş üstü aşı randevuları ne zaman başlayacak?
Merakla beklenen kabine toplantı 21 Haziran Pazartesi günü gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantının ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Peki, 18 yaş üstüne aşı randevusu ne zaman açılacak?
18 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Son dakika aşıda yaş sınırı kaça indi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından aşılamayla ilgili açıklamalarda da bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Son bir haftada nüfusuna oranla dünyada en çok aşı yapan ülke konumundayız. Hedefimiz birkaç hafta içerisinde aşılamayı 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmaktır. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir” dedi.