Türkiye’de uygulanan aşı miktarı 45 milyona yaklaştı. Tek doz aşı olanların sayısı ise 30 milyonu geçti. Son bir ayda aşılama hızı tedarikle birlikte ciddi bir hız kazandı. Haziran ayı başında 50 yaş üstüne aşı randevusu verilirken geçtiğimiz günlerde randevu yaşı 25’e kadar indi. Peki, 18 yaş üstü ne zaman aşı olabilecek?

18 yaş üstü aşıları başladı mı randevu ne zaman alınacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, “Cuma günü itibarıyla 18 yaşından gün almış bütün vatandaşlarımızı tanımlamış olacağız. Yani cuma gününden itibaren 18 yaşından gün almış herkes randevu alabilir olacak. Bizim hedefimiz, özellikle 18 yaş üstü aşılanabilir olma durumu olan, yani hastalığı geçirenleri düşürdüğümüzde nüfusun en az yüzde 70'inin, 55 milyona yakın vatandaşımızın Kurban Bayramı'na kadar en az bir doz aşılanmış olmasını sağlamak istiyoruz” dedi.

18 yaş üstü için aşı randevu sistemi 25 Haziran’da açılacak. Sistem açılır açılmaz hastane ve sağlık ocaklarının müsaitlik durumuna göre aynı güne randevu oluşturabilirsiniz. Ayrıca hastaneler randevusu bulunmayan kişilere de aşı yapabiliyor. Ancak randevusu olmayanların sırada uzun beklediği ve günlük hedeflenen doza ulaşılabilmesi için mutlaka randevu alınması öneriliyor.

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