Son olarak 25 yaş üstü için aşı randevu sistemi açıldı. 18 yaş üstü vatandaşlar ise sıranın kendilerine ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. Son olarak konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan açıklama geldi. Peki, 18 yaş üstü ne zaman aşı olur?

18 yaş üstü aşı randevusu alabiliyor mu? 18 yaş üstü nereden nasıl aşı randevusu alabiliyor?

Yerli Kovid-19 aşısının Faz-3 çalışması kapsamında gönüllülerle yürütülen aşılama programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevrim içi katılımıyla Ankara Şehir Hastanesi'nde başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üçüncü fazının ilk uygulaması gerçekleştirilen bu aşımızla birlikte Türkiye artık bu hususta yeni bir dönemin kapılarını aralamaktadır. Birkaç hafta içerisinde ülkemizdeki 18 yaş üzeri nüfusun tamamını aşılama kapsamına almış olacağız" dedi.

Öte yandan yaş sınırı olmaksınız SGK’lı olan tüm vatandaşlar için aşı randevu sistemi açık durumda. SGK’lı olan 18 yaş üstü aşı randevusu alabiliyor. Aşı randevuları MHRS, E Nabız ve ALO 182 üzerinden alınabiliyor.

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