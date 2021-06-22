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Sağlık 18 yaş üstü aşı randevusu alabiliyor mu? 18 yaş üstü nereden nasıl aşı randevusu alabiliyor?
Sağlık

18 yaş üstü aşı randevusu alabiliyor mu? 18 yaş üstü nereden nasıl aşı randevusu alabiliyor?

Sigortalı olmayan 18 yaş üstü aşı olabiliyor mu? Koronavirüs aşılamasında ciddi bir hız yakalandı. Ülkemizde uygulanan aşı miktarı 44 milyon doza yaklaştı. 18 yaş üstü vatandaşlar kendileri için aşı randevu sisteminin ne zaman açılacağını araştırıyor. Peki, 18 yaş üstü ne zaman olacak?

Yeniakit Publisher
2021-06-22 16:19:00 -
18 yaş üstü aşı randevusu alabiliyor mu? 18 yaş üstü nereden nasıl aşı randevusu alabiliyor?

Son olarak 25 yaş üstü için aşı randevu sistemi açıldı. 18 yaş üstü vatandaşlar ise sıranın kendilerine ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. Son olarak konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan açıklama geldi. Peki, 18 yaş üstü ne zaman aşı olur?

18 yaş üstü aşı randevusu alabiliyor mu? 18 yaş üstü nereden nasıl aşı randevusu alabiliyor?

Yerli Kovid-19 aşısının Faz-3 çalışması kapsamında gönüllülerle yürütülen aşılama programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevrim içi katılımıyla Ankara Şehir Hastanesi'nde başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üçüncü fazının ilk uygulaması gerçekleştirilen bu aşımızla birlikte Türkiye artık bu hususta yeni bir dönemin kapılarını aralamaktadır. Birkaç hafta içerisinde ülkemizdeki 18 yaş üzeri nüfusun tamamını aşılama kapsamına almış olacağız" dedi.

Öte yandan yaş sınırı olmaksınız SGK’lı olan tüm vatandaşlar için aşı randevu sistemi açık durumda. SGK’lı olan 18 yaş üstü aşı randevusu alabiliyor. Aşı randevuları MHRS, E Nabız ve ALO 182 üzerinden alınabiliyor.

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