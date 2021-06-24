Türkiye’de uygulanan aşı miktarı 45 milyona yaklaştı. Son olarak 25 Haziran’dan itibaren 18 yaş üstü bireyler aşılanmaya başlayacak. Aileler ise çocukların aşı olup olmayacağını merak ediyor. Pek çok anne-baba kendi aşı olduktan sonra çocuklarını nasıl koruyabileceklerini merak ediyor ve bu sebeple ‘Çocuklar aşı olacak mı?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

18 yaş altına aşı yapılacak mı? Çocuklar ne zaman korona aşısı olacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Koca, 18 yaş altının aşı olup olmayacağına yönelik merak edilen soruya, “18 yaş altı için Bilim Kurulu dünyadaki çalışmaları, uygulamaları değerlendiriyor. Ülkeden ülkeye farklı yaklaşımların olduğunu biliyoruz. Biz en azından şunu yapmak istiyoruz, 18 yaş altı kronik rahatsızlığı olan çocuklarımızı, gençlerimizi aşılamaktan yanayız. Devamında çok uzun sürmez, muhtemelen 1 hafta 10 gün olabilir, özellikle kronik rahatsızlığı ve ek hastalığı olan kişileri aşılamış olacağız. Bunun dışında hangi 18 yaş altı grubunun tanımlanıp aşılanmasıyla ilgili bir netliğimiz yok. Bununla ilgili Bilim Kurulu zaten değerlendiriyor, gelişmelere göre bunu aktarmış oluruz” cevabını verdi.