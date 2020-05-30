65 yaş ve üstü vatandaşlar gibi 20 yaş altı da haftalardır evlerinde. Son üç haftadır yaş aralıklarına göre 20 yaş altı belli saat ve günde nefes alabilmek için dışarı çıkıyor. 1 Haziran’da pek çok kısıtlamanın kalkacak olması sebebiyle gençler “20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitti mi?” sorusunun cevabını araştırıyor.

18 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitti mi? | 18 yaş altı hangi gün sokağa çıkacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından bazı kısıtlamaların kaldırılacağını bazı uygulamalara ise devam edileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını da 18 yaşa indiriyoruz ve 0-18 yaş grubunun tamamı, çarşamba ve cuma günleri, 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma sınırlamasına tabi olmayacak. Yani ikili sistem yok. Artık bunu teke indiriyoruz” ifadelerini kullandı.