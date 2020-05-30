18 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitti mi? | 18 yaş altı hangi gün sokağa çıkacak?
Çocuklar hangi gün sokağa çıkacak? Koronavirüs salgını sebebiyle 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması haftalardır yasak. Uzun zamandır evlerinden çıkamayan çocuklar için belli gün ve saatlerde yürüme mesafesinde dışarı çıkmalarına olanak sağlanıyor. 20 yaş altı olarak belirlenen sınırlama 18 yaşa indirildi. Pek çok kişi “18 yaş sokağa çıkma yasağı bu hafta biter mi?” , “18 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilir?” , “Çocuklar dışarı ne zaman çıkacak?” , “Çocuklar saat kaçta dışarı çıkabilir?” , “Çocuklar saat kaçta hangi gün sokağa çıkacak?” , “18 yaş altı sokağa çıkma günü”, “18 yaş altına sokağa çıkma yasağı ne zaman biter?” konularını araştırıyor. İşte, detaylar.
65 yaş ve üstü vatandaşlar gibi 20 yaş altı da haftalardır evlerinde. Son üç haftadır yaş aralıklarına göre 20 yaş altı belli saat ve günde nefes alabilmek için dışarı çıkıyor. 1 Haziran’da pek çok kısıtlamanın kalkacak olması sebebiyle gençler “20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitti mi?” sorusunun cevabını araştırıyor.
18 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitti mi? | 18 yaş altı hangi gün sokağa çıkacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından bazı kısıtlamaların kaldırılacağını bazı uygulamalara ise devam edileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını da 18 yaşa indiriyoruz ve 0-18 yaş grubunun tamamı, çarşamba ve cuma günleri, 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma sınırlamasına tabi olmayacak. Yani ikili sistem yok. Artık bunu teke indiriyoruz” ifadelerini kullandı.