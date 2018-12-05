18 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı





İSTANBUL (AA) - Hırvatistan'da 11-15 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Uluslararası Dörtlü Turnuva'da mücadele edecek 18 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Pula kentinde gerçekleştirilecek turnuvanın aday kadrosuna davet edilen futbolcular, 8 Aralık Cumartesi günü Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde toplanıp, 10 Aralık Pazartesi günü Zagreb'e gidecek.

Ev sahibi Hırvatistan'ın yanı sıra Bosna Hersek ve Karadağ'ın da yer alacağı turnuvada ay-yıldızlılar, ilk maçını 11 Aralık Salı günü Bosna Hersek ile yapacak.

Milliler, 13 Aralık Perşembe günü Karadağ'la, 15 Aralık Cumartesi günü de Hırvatistan'la karşı karşıya gelecek.

Teknik direktör Ahmet Ceyhan yönetimindeki milli takımın aday kadrosuna davet edilen oyuncular şöyle:

Canberk Yurdakul (Bursaspor), Muhammet Taha Tepe, Atakan Gündüz, Yusuf Can Esendemir, Atalay Yıldırım, Barışcan Işık Altunbaş (Altınordu), Berk Akdemir, Işık Kaan Arslan, Fırat Güllü (Galatasaray), Erdoğan Kaya, Kerem Kalafat, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Akgün (Beşiktaş), Fatih Tultak (Kardemir Karabükspor), Doğukan Efe (Osmanlıspor), Oğuzhan Köseoğlu (Ümraniyespor), Taha Tunç (Pendikspor), Burak Yasin Yeşilay (Fortuna Düsseldorf), Muhammed Gümüşkaya (Fenerbahçe), Muhammet Arslantaş (Medipol Başakşehir).



