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18 Mayıs marketler saat kaça kadar açık? Bugün marketler kaça kadar açık?

Marketler saat kaça kadar açık? Koronavirüs salgını sebebiyle 15 şehirde dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Pek çok kişi “Bugün marketler açık mı?” , “Pazartesi günü marketler açık mı?” , “18 Mayıs Pazartesi marketler açık mı?” , “18 Mayıs marketler kaça kadar açık?” , “Bugün marketler kaçta kapanacak?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 13:26:00 -
18 Mayıs marketler saat kaça kadar açık? Bugün marketler kaça kadar açık?

Koronavirüs salgını sebebiyle bulaş zincirinin kırılması açısında 15 şehirde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Kısıtlamanın uygulandığı günlerde marketlerin açık olup olmadığı ise merak konusu. İşte, detaylar.

18 Mayıs marketler saat kaça kadar açık? Bugün marketler kaça kadar açık? 

15 Mayıs saat 24.00 ile 19 Mayıs saat 24.00 arasında belirtilen istisnalar hariç olmak üzere büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Van ile Zonguldak olmak üzere toplam 15 il sınırları içinde bulunan vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 16 Mayıs Cumartesi ve 17 Mayıs Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve online satış yapan işletmeler de kapalı olacak.

Kısıtlamanın olduğu 18 Mayıs Pazartesi ve 19 Mayıs Salı günleri marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara gidip gelebilecek.

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