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18 günlük hasta bebeğin taşındığı ambulans ile TIR çarpıştı

Antalya'nın Finike ilçesinde, 18 günlük hasta bebeğin taşındığı ambulans ile TIR çarpıştı. Kazada ambulans şoförü ve 2 sağlık görevlisi yaralandı.

01 Kasım 2018 Perşembe 12:16
18 günlük hasta bebeğin taşındığı ambulans ile TIR çarpıştı

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Finike'nin ana yola bağlandığı Hasyurt kavşağında meydana geldi. Kumluca yönüne dönüş yapan Yunus Yavuz yönetimindeki 61 K 13941 plakalı sebze yüklü TIR, Finike'den Kumluca'ya solunuma bağlı rahatsızlığı olan 18 günlük Yusuf Tolga Karakuş 'u taşıyan Mehmet Fatih Hankulu'nun kullandığı 07 ELS 25 plakalı özel hastaneye ait ambulansla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan ambulans, yaklaşık 100 metre ileride yol kenarındaki bariyerlere çarparak, durabildi. 

Kazada ambulans şoförü Mehmet Fatih Hankulu ile sağlık görevlileri Birkan Karademir ve Emine Büşra Kara yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen ekiplerin müdahalesinin ardından Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, ambulansta kuvöz içinde taşınan minik Tolga ise olay yerine gelen sağlık ekibinde başka ambulansla Kumluca'daki özel hastaneye götürüldü. Bebeğin kazadan yara almadan kurtulduğu ve kendi rahatsızlığı nedeniyle Kumluca'daki hastanede yoğun bakıma alındığı belirtildi.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 12:16
  1. 18 günlük hasta bebeğin taşındığı ambulans ile TIR çarpıştı
  2. Antalya
  3. Trafik kazası
  4. Yaralılar var

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