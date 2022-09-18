18 Eylül 2007: Generallerin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e Ambargo Uygulaması

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ilk yurtdışı gezisini mutat olduğu üzere 18 Eylül 2007’de KKTC’ye yapacaktı. Daha görevinin başında bir gerilime meydan vermemek için ziyareti eşsiz yapmayı istedi. Ancak, KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın eşi Oya Talat, Hayrünnisa Hanım’ı telefonla arayıp ısrarla davet edince durum değişti.





Cumhurbaşkanı Gül KKTC’yi eşi Hayrünnisa Hanımla birlikte ziyaret etti. Dönüşte, karşılama töreninde protokol krizi yaşandı. Ertesi günün gazete manşetlerine yansıyan haberlere göre, dönemin Ankara Garnizon Komutanı Korgeneral Aslan Güner, törende Hayrünnisa Hanım’ın elini sıkmamak için yerini değiştirmişti. Bu, gerçekten çok can sıkıcı bir dunundu. Cumhurbaşkanının keyfini kaçırmıştı. Genelkurmay’ın bu habere bir açıklama getirmemesi de düşündürücüydü. (Sever,2015:71:72)





Ama bazıları için başörtüsü takıntısı, ülkenin tüm sorunlarının üstünde görünüyordu. Nitekim, dönemin Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Orgeneral Tuncer Kılınç, ilk görüşmesinde, Abdullah Gül’den akıl almaz bir talepte bulunuyordu: “Eşiniz başını açsa ne iyi olur. Öyle bir şey yapsa sizin heykelinizi dikeriz. ”Bir Orgeneral, bir ülkenin başbakanına eşinin nasıl giyinmesi gerektiğini söyleyebiliyordu. (Sever,2015:37)





Referandum sonuçlarına rağmen generaller seçilmiş siyasilere karşı direnmeye devam ediyordu. Tiyatrocu Nejat Uygur, Eylül ayında GATA’ya kaldırılıyor, Başbakan Erdoğan, ziyaret ediyor ama eşi başörtüsü yasağına takılıyordu.





